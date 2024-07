Chile tomará radicales medidas con Wilmar Roldán: “esto dalo por hecho”

El sábado 29 de junio se confirmaron dos eliminados más en la Copa América 2024 en el Grupo A. Pues, Argentina superó a Perú por 2-0, mientras que Canadá y Chile igualaron sin goles, dándole la clasificación a los de CONCACAF. Pero, lo que quedó en evidencia fue el mal arbitraje de la terna colombiana, Wilmar Roldán. El país austral no le perdonará las decisiones arbitrales a Wilmar.

Sobre los primeros minutos del compromiso, hubo jugadas discutidas con un codazo de Moïse Bombito sobre Rodrigo Echeverría que no fue vista ni por Wilmar Roldán, ni menos por los encargados del VAR. Sin duda alguna, era una expulsión por agresión al defensor canadiense. Esa fue la primera acción a revisar por parte del juez central colombiano.

Luego, a los 12 minutos, Gabriel Suazo se ganó la primera tarjeta amarilla, que pronto lo iba a complicar aún más. Pues, solo pasó un cuarto de hora, cuando Wilmar Roldán lo penalizó con la segunda amonestación en una jugada en donde no pareció haber tocado a su rival. Hubo tiro libre cerca al área y expulsión para el lateral austral.

Con esta acción, Chile quedó expuesto con diez jugadores y lo que siguió fue una pobrísima participación en donde poca incidencia en el arco de Canadá tuvieron. Todo sumó para que el país se pusiera en contra del colombiano, y, de hecho, fue Pablo Milad, presidente de la ANFP quien tomó voz, y sentenció a la terna arbitral que se encargó del partido.

PABLO MILAD HARÁ PEDIDO A LA CONMEBOL

Tras cumplirse los 90 minutos y oficializarse la eliminación de Chile, jugadores como Gary Medel o el mismo presidente de la ANFP, Pablo Milad explotaron con Wilmar Roldán. Gary indicó en su cuenta de X que los volvieron a robar, mientras que Pablo fue más directo y a fondo en el tema.

En primera instancia, afirmó, “las decisiones arbitrales condicionan los partidos, y jugar con 10 casi todo el partido es muy excesiva ventaja para el rival. Condiciona la estrategia de juego, la disposición en la cancha, hicieron un gran esfuerzo. Me causa mucha molestia e impotencia, no se ha ganado por fútbol, se ha ganado por decisiones arbitrales y eso es injusto”.

Pablo Milad no se guardó nada en contra de Wilmar Roldán, y aseveró que intentarán que la CONMEBOL no les vuelva a asignar al colombiano como árbitro central. La rabia no quedó ahí, y según algunos medios, presentarán queja formal con el ente. “Esto dalo por hecho”, sentenció Milad sobre las medidas, y finalizó, “estoy ofuscado, tengo ganas de hablar con el árbitro, este hombre (Roldán) siempre nos hace lo mismo. Quiero que se gane en la cancha y no con decisiones”.