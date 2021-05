Colombia, a punto de entregarle la Copa América a Argentina

La Copa América no se realizaría en Colombia, según anunció TYC Sports, medio argentino. El canal de televisión señala que esta tarde se oficializaría la noticia tras una reunión realizada entre la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol.

Las razones de la determinación se darían por los conflictos sociales que se presentan en el país, además del nuevo brote de Covid-19. Se aseguran falta de garantías para desarrollar el certamen en territorio 'cafetero'. Esto se une a que en las últimas semanas los clubes colombianos no han podido jugar de local en Copa Libertadores y Sudamericana, pues les ha tocado cambiar de sedes o vivieron protestas alrededor de los escenarios deportivos donde jugaban, caso Junior vs Santa Fe.

Entretanto, RCN Radio pudo conocer que el ministro del deporte, Ernesto Lucena, salió de urgencia a una reunión citada por el presidente de la República, Iván Duque, en el Palacio de Nariño, el motivo: entregarle la Copa América a Argentina.

Por otro lado, en los medios argentinos resaltan que el presidente de esa nación, Alberto Fernández, buscaría que Argentina fuera sede única. Esta iniciativa estaría siendo evaluada por Conmebol, pues otros países también levantaron la mano para llevar a cabo el certamen, como Chile y Paraguay.

"Ante este difícil panorama, la Conmebol no descarta la opción de disputar la Copa América 2021 con Argentina como única sede. Eso sí, con la condición de que los partidos que están programados para realizarse en Colombia se disputen fuera del AMBA, que es la zona con una situación sanitaria más complicada por el COVID-19. Luego hay tres alternativas para que siga siendo una organización conjunta con otro país. Los candidatos serían Paraguay, Chile y Uruguay, en ese orden", escribió el portal de TYC Sport.

Asimismo, en Colombia se está hablando de la no continuidad de Ernesto Lucena como ministro de deportes. Decisión que se habría generado tras la no realización del evento deportivo. Hay que resaltar que por ahora no ha sido confirmada la noticia.