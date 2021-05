Colombia sigue firme con la Copa América, asegura Mindeporte

El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, confirmó que Colombia sigue firme con la organización de la Copa América, más allá de la presión para que dicho evento se cancele, teniendo en cuenta las circunstancias de orden público que han rodeado al país cafetero en las últimas semanas. El funcionario declaró que el gobierno se mantiene en su intención de realizar el evento, de manera conjunta con Argentina, país que también se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus.

“Colombia hoy más que nunca, como pasó en 2001, necesita la Copa América. El mensaje es que sigamos luchando por la Copa América”, dijo Lucena en una rueda de prensa que generó expectativa respecto a la decisión que se tomara.

Vea también: Conmebol respaldará a Colombia en decisión que tome por Copa América

Cabe señalar que en la víspera, RCN Radio conoció, a través del programa En La Jugada, que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dejaba en manos de las autoridades colombianas la decisión final de organizar o no la Copa América, al tenor de lo sucedido en los días recientes cuando dos partidos de la Copa Libertadores disputados en Barranquilla (Junior vs River Plate y América vs Atlético Mineiro), se vieron afectados en su desarrollo normal frente a los disturbios que hubo a las afueras del estadio Romelio Martínez y que llevaron a que ambos encuentros se suspendieran de manera parcial en varias ocasiones.

Le puede interesar: Brasil expresó su preocupación por protestas en Colombia a un mes de la Copa América

La Copa América, que inicialmente estaba pactada para el 2020, pero que por la pandemia y las diferentes cuarentenas se tuvo que aplazar para 2021, iniciará el próximo 13 de junio en Argentina con el juego entre el equipo local y la selección de Chile. En Colombia, la pelota rodará el 14 de junio con el partido entre el anfitrión y el conjunto de Ecuador.