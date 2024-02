Colombia tiene el "mejor talento del mundo": USA celebra amistoso antes de la Copa América

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la Selección Colombia masculina de mayores enfrentará a Estados Unidos el sábado 8 de junio en el estadio Fedex Field de Landover en partido amistoso previo a la Copa América.

El compromiso, que tendrá su pitazo inicial a partir de las 4:37 de la tarde, hora colombiana, servirá como una de las últimas pruebas previas para el director técnico Néstor Lorenzo para afrontar el certamen en el que está en el grupo D junto a Brasil, Paraguay y el ganador de la serie de repechaje entre Honduras y Costa Rica.

Lea también: Selección Colombia: confirmada la fecha y hora para el amistoso previo a la Copa América

En Estados Unidos elogiaron el amistoso

Luego de hacerse oficial el partido, Gregg Berhalter, director técnico de Estados Unidos, destacó las condiciones de la Selección Colombia y el talento de sus jugadores.

!A medida que continuamos avanzando hacia la Copa América de este verano y la Copa Mundial de la FIFA 2026, disfrutamos el desafío de competir contra los mejores oponentes posibles y Colombia marca esa casilla. Ha sido un equipo destacado en las eliminatorias para la Copa Mundial y muestra algunos de los mejores talentos del mundo", dijo Gregg Berhalter.

Le puede interesar: ¿Luis Díaz es el mayor problema de Liverpool? el colombiano divide opiniones en Anfield

Partidos de Colombia en el 2024:

Antes de iniciar su participación en la Conmebol Copa América, la Selección Colombia chocará con España y Rumania en la fecha FIFA de marzo.

Posteriormente, el equipo nacional se tiene previsto encuentro contra Estados Unidos y se trabaja en uno más frente a Canadá.

22 de marzo: Colombia vs España.

26 de marzo: Colombia vs Rumania.

8 de junio: Colombia vs Estados Unidos.