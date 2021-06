Colombia vs Brasil: Cuadrado contó detalles de Néstor Pitana y el polémico gol

Colombia perdió ante Brasil en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa América con una polémica actuación arbitral de Néstor Pitana tras convalidar un gol anti reglamentario. El equipo de Reinaldo Rueda clasificó a cuartos de final, pero tendrá un rival más duro y quedó un sabor amargo por la derrota.

Tras finalizar el partido, Juan Guillermo Cuadrado dialogó con los medios de comunicación y dejó sus impresiones de la derrota enfatizando en la polémica arbitral que condicionó el compromiso.

“Nos quedamos parados porque la regla es que, si el balón le da al árbitro, se repite. Ese gol descompone todo el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo el equipo. Es lamentable. Él (Pitana) no sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared", dijo en primera medida.

Pero después quiso suavizar las críticas contra el central: “Él no nos decía nada, no sabía qué hacer, estaba contra la espada y la pared y eso en un árbitro con tanta experiencia no debe suceder. Todos nos equivocamos alguna vez… Ya después nos fuimos del partido", agregó.

Y cerró respaldando a la selección: “Basta solo un segundo para criticar todo lo bueno que se está haciendo. Sabemos que hay cosas buenas y hay cosas por mejorar. Hay que mantener la fe y con miras hacia al gran objetivo que es ir a la Copa del Mundo”.