¿Cómo será el fixture de la fase de grupos para la Copa América 2024?

Faltan pocas horas para que tenga lugar el sorteo de la Copa América 2024, una edición que nuevamente contará con la presencia de 16 equipos y que volverá a tener a Estados Unidos como su país anfitrión. Desde luego, hay gran expectativa por saber cuál será el grupo de Colombia en este certamen.

El equipo tricolor estará en el bombo 2 del bolillero, al igual que Uruguay, Ecuador y Perú, lo que significa que podría tener un rival de peso en su grupo como Brasil o Argentina. Asimismo, podría cruzarse en el camino de rivales como Paraguay, Bolivia o Jamaica.

Tras anunciar los estadios que albergarán el certamen, la organización definió el fixture con los partidos correspondientes a la fase de grupos. Esta instancia comenzará a partir del 20 de junio, coincidiendo con el inicio, y finalizará el 2 de julio cuando se conozcan los ocho equipos que disputarán los cuartos de final.

Por el momento, lo único definido en cuanto al sorteo es el grupo en el que estarán los cabezas de serie. En este caso, Argentina irá al grupo A, México al B, Estados Unidos al C y Brasil al D. Una vez se conozca la ubicación de los demás equipos, se sabrá en qué ciudades deberá jugar Colombia durante la Copa América.

El orden de los equipos en cada grupo quedará definido en el mismo sorteo de la Copa América. Cabe recordar que este se celebrará en el James L. Knight Center de Miami.

Copa América 2024: fixture de la fase de grupos

Fecha 1

A1 vs A4: 20 de junio en Atlanta (grupo A)

A2 vs A3: 21 de junio en Arlington (grupo A)

B1 vs B4: 22 de junio en Houston (grupo B)

B2 vs B3: 22 de junio en Santa Clara (grupo B)

C1 vs C4: 23 de junio en Miami (grupo C)

C2 vs C3: 23 de junio en Arlington (grupo C)

D1 vs D4: 24 de junio en Houston (grupo D)

D2 vs D3: 24 de junio en Inglewood (grupo D)

Fecha 2

A3 vs A1: 25 de junio en East Rutherford (grupo A)

A2 vs A4: 25 de junio en Kansas City (grupo A)

B2 vs B4: 26 de junio en Las Vegas (grupo B)

B3 vs B1: 26 de junio en Inglewood (grupo B)

C2 vs C4: 27 de junio en East Rutherford (grupo C)

C3 vs C1: 27 de junio en Atlanta (grupo C)

D2 vs D4: 28 de junio en Glendale (grupo D)

D3 vs D1: 28 de junio en Las Vegas (grupo D)

Fecha 3

A1 vs A2: 29 de junio en Miami Gardens (grupo A)

A4 vs A3: 29 de junio en Orlando (grupo A)

B4 vs B3: 30 de junio en Austin (grupo B)

B1 vs B2: 30 de junio en Glendale (grupo B)

C4 vs C3: 1 de julio en Orlando (grupo C)

C1 vs C2: 1 de julio en Kansas City (grupo C)

D4 vs D3: 2 de julio en Austin (grupo D)

D1 vs D2: 2 de julio en Santa Clara (grupo D)