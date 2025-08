El torneo, que se ha desarrollado con un formato competitivo e intenso, ya tiene a sus finalistas definidos: Brasil y Colombia, las dos grandes potencias del continente, se enfrentarán este sábado 2 de agosto en busca del título. Ambas selecciones no solo han desplegado un fútbol sólido, sino que también sellaron su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, premio reservado únicamente para los finalistas de esta edición.

Pero el foco antes de la gran final estuvo en los duelos que definieron los boletos hacia Lima 2027. La primera en asegurar su pasaje fue Paraguay, que el pasado lunes 28 de julio derrotó por la mínima diferencia a Chile en un partido cerrado y de mucha tensión.

El tanto decisivo fue obra de Camila Arrieta, quien en tiempo de adición marcó el 1-0 que le dio la victoria a la albirroja. Con este resultado, las paraguayas volvieron a confirmar su progreso en la disciplina femenina, logrando por segunda vez consecutiva su clasificación a los Panamericanos.

La definición del tercer lugar, que tuvo lugar este viernes 1 de agosto, enfrentó a dos selecciones históricas como Argentina y Uruguay. Ambas escuadras llegaron golpeadas tras caer en semifinales: la albiceleste ante Colombia y las charrúas frente a Brasil. Aun así, ofrecieron un espectáculo vibrante que terminó en igualdad y se resolvió desde el punto penal.

El marcador se abrió al minuto 24 con gol de Aldana Cometti, quien adelantó a Argentina. No obstante, Uruguay reaccionó rápidamente: Esperanza Pizarro igualó al 35, y Juliana Viera firmó la remontada celeste justo antes del entretiempo con el 2-1. En la segunda parte, una jugada polémica terminó en penal a favor de Argentina. Florencia Bonsegundo no falló y anotó el 2-2 definitivo que forzó la definición desde los once pasos.