Conmebol Cambió el calendario de Copa América: Colombia no jugaría en Bogotá

Debido a la pandemia y los aplazamientos que trajo en las Eliminatorias en Sudamérica y Asia, la Copa América se vio afectada por la baja de sus dos invitados para la edición 2020 que se jugará en 2021. Australia y Catar desistieron de participar por los compromisos de sus federaciones y Conmebol se vio obligada a modificar el calendario de partidos.



Este lunes Conmebol anunció en sus medios oficiales el nuevo fixture de partidos poniendo como fecha de inicia del certamen el domingo 13 de junio con el partido Argentina vs Chile en el Estadio Monumental de Buenos Aires y Paraguay vs Bolivia en Mendoza. Por su parte, Colombia debuta el lunes 15 contra Ecuador en Barranquilla.

Según el nuevo fixture, así jugará la Selección Colombia:



14 de junio: Colombia vs Ecuador en Barranquilla

18 de junio: Colombia vs Venezuela en Medellín

21 de junio: Colombia vs Perú en Cali

24 de junio: Colombia vs Brasil en Barranquilla



Si Colombia avanza a cuartos de final jugaría en Barranquilla, Cali o Argentina y Bogotá tampoco lo tendría en semifinales; solo en un hipotético partido por el tercer lugar porque la final se jugará en Barranquilla.

El dato inédito de la Copa América es que cada grupo está integrado por 5 selecciones y a la siguiente fase avanzan 4; es decir, toda la fase de grupos sirve para eliminar solo dos equipos.



Fixture completo Copa América 2021: