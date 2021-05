El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol se reunió este jueves y determinó que confía en que se pueda realizar esta edición de la competencia en las sedes ya pactadas, que se logre mejorar el tema sanitario en el país colombiano bajando el pico del Covid-19 y superar el difícil momento social que se vive.

Cabe recordar que los últimos días se propuso en realizar la Copa América en Chile o Paraguay si Colombia no podía; no obstante, estas posibilidades no fueron aprobadas.

Según el presidente colombiano, Iván Duque, están garantizadas las condiciones de bioseguridad para que se desarrolle el torneo en un formato de "burbuja", como ha sucedido con la Liga y las copas Libertadores y Sudamericana.

"Sería ilógico que se pudiera jugar un torneo rentado nacional y la Copa Libertadores de América y no pudieran jugar cinco equipos en un entorno seguro, en una burbuja", afirmó Duque en una entrevista con EFE.

La Copa América, que iba a disputarse en 2020, se pospuso para este año y está previsto que se juegue del 13 de junio al 10 de julio.