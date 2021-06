Copa América 2021: Partidos, horarios, fechas y sedes de los cuartos de final

Se terminó este lunes 28 de junio la fase de grupos de la Conmebol Copa América con las victorias de Argentina ante Bolivia y de Uruguay sobre Paraguay. Con estos resultados, quedaron definidos los cruces de cuartos de final, que se desarrollarán entre el viernes 2 de julio y el sábado 3 del mismo mes.

Por el grupo A, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile accedieron a la siguiente ronda. Por la zona B, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador clasificaron.

El primer duelo de cuartos de final será el que disputen Perú y Paraguay el próximo viernes 2 de julio a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania.

El mismo día, pero desde las 7:00 de la noche, Brasil se medirá con Chile en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Por otro lado, Colombia enfrentará el sábado 3 de julio a Uruguay en el estadio Mané Garrincha de Brasilia desde las 5:00 de la tarde.

Argentina y Ecuador protagonizarán el último partido de los cuartos de final el mismo sábado, pero desde las 8:00 de la noche en el Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania.

El ganador del duelo entre Perú y Paraguay se medirá con el vencedor del duelo entre Brasil y Chile.

El ganador de la llave entre Colombia y Uruguay enfrentará en semifinales al clasificado del partido entre Argentina y Ecuador.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa América:

Argentina Vs. Ecuador - Sábado 3 de julio - Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira - 8:00 P.m.

Uruguay Vs. Colombia - Sábado 3 de julio - Mané Garrincha - 5:00 P.m.

Paraguay Vs. Perú - Viernes 2 de julio - Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira - 4:00 P.m.

Brasil Vs. Chile - viernes 2 de julio - Nilton Santos Río de Janeiro - 7:00 P.m.