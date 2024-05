Selección Colombia: papelón de Montero en Libertadores enciende polémica con Kevin Mier

Kevin Mier sigue siendo protagonista en el entorno de la Selección Colombia, incluso don haber entrado en la pre lista de 28 convocados para la disputa del torneo continental. El guardameta formado en Atlético Nacional se quedó sin un lugar entre los mejores arqueros colombianos, pesé a ser la figura del Cruz Azul y hacer guiado al equipo cementero hasta la final del Clausura de México.

Tras el llamado del arquero perteneciente a Millonarios, las polémicas no se hicieron esperar en torno al papel del guardameta. El jefe del arco albiazul quedo bastante expuesto después de su polémica actuación ante Flamengo.

Luego de hacer par de jugadas que acabaron con gol de rival, las comparaciones no dieron espera. Para muchos es evidente que el guajiro no está en su mejor momento y Mier debió ser el citado a la Copa América 2024. El nivel del portero de 29 años no ha sido el mejor a lo largo del semestre.

