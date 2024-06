Lorenzo explica por qué Colombia terminó sufriendo ante Paraguay en Copa América

En un emocionante partido celebrado el lunes, la selección de Colombia se impuso 2-1 sobre Paraguay en la apertura del Grupo D de la Copa América de Estados Unidos 2024. El encuentro, disputado en el NRG Stadium de Houston, estuvo marcado por la destacada actuación de James Rodríguez, quien se convirtió en el conductor del triunfo cafetero.

Los goles de Colombia llegaron gracias a dos certeros cabezazos, ambos provenientes de centros precisos de James Rodríguez. Daniel Muñoz abrió el marcador en el minuto 31, seguido por Jefferson Lerma, que amplió la ventaja en el minuto 42. La habilidad y precisión de Rodríguez en la creación de jugadas fueron determinantes, consolidando su papel crucial en el equipo.

Por su parte, Paraguay no se quedó atrás y luchó incansablemente por recortar la diferencia. Su esfuerzo dio frutos en el minuto 69 cuando Julio Enciso logró descontar con un remate de derecha tras un centro del extremo Ramón Sosa, quien había ingresado en el segundo tiempo. A pesar de este gol, el equipo guaraní no pudo igualar el marcador y Colombia mantuvo su ventaja hasta el final.

El dominio colombiano fue evidente durante gran parte del encuentro. Los dirigidos por Néstor Lorenzo mostraron velocidad, desplazamiento fluido por todo el campo y una capacidad de recuperación del balón que neutralizó las intenciones ofensivas de Paraguay. El equipo cafetero logró abrir el juego por ambas bandas, desgastando la resistencia guaraní. Pese a la superioridad, el conjunto tricolor sufrió más de la cuenta para cerrar la victoria.

¿Qué dijo Lorenzo?

Al finalizar el partido, Néstor Lorenzo ofreció sus impresiones en la conferencia de prensa. "Fue un partido de guerreros. Sabemos que en Paraguay siempre son aguerridos, fue un partido muy disputado", afirmó el entrenador argentino, reconociendo el desafío que representó enfrentar a Paraguay. Lorenzo añadió que, aunque no fue un partido perfecto, Colombia logró imponerse merecidamente.

"No fue un partido perfecto y no dominamos todo el tiempo y es algo que va a pasar en esta Copa. Gracias a Dios terminó 2-1. Estos partidos no son fáciles, son muy duros. Paraguay es un gran equipo se abrió en el primer tiempo, el segundo fue más parejo, pero fuimos justos merecedores del triunfo".

El entrenador también se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo y expresó su intención de seguir mejorando. "Siempre hay cosas que mejorar. Haremos un 'feedback' rápido para pensar en Costa Rica, pero yo me voy conforme", señaló Lorenzo.

Uno de los puntos destacados de sus declaraciones fue el elogio hacia James Rodríguez, cuya actuación fue fundamental para la victoria. "James tiene un guante en el pie, la pone muy bien, te puede salir o no, y afortunadamente se nos dio", comentó Lorenzo, subrayando la calidad técnica del jugador.

Además, Lorenzo destacó la importancia de Luis Díaz para el equipo. "Yo estoy contento con Lucho, él siempre ha jugado así y le va bien. Lucho es un jugador que el ideal es ponerlo mano a mano con un contrario, a Lucho hay que dejarlo y disfrutarlo. Cuando la meta, va a ser el gol del triunfo seguramente", manifestó, mostrando su confianza en el delantero.

Otro jugador que recibió elogios del técnico fue Richard Ríos, de quien Lorenzo dijo que aún tiene margen para seguir creciendo. "No ha llegado a su techo", afirmó, dejando claro que espera más del joven talento.

Con esta victoria, Colombia se prepara para enfrentar a Costa Rica el 28 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Este próximo duelo será crucial para las aspiraciones del equipo en la Copa América. Por su parte, Paraguay se medirá con Brasil en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en lo que promete ser otro emocionante enfrentamiento del torneo.