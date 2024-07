Pataleta del DT de Brasil: dice que no le ganaron a Colombia por el árbitro

Brasil y Colombia se enfrentaron en un partido clave para definir las posiciones en el Grupo D de la Copa América. Brasil comenzó fuerte, tomando la delantera con un gol de Raphinha en el minuto 24.

Sin embargo, el partido dio un giro controvertido hacia el final del primer tiempo. En el minuto 43, Vinicius Junior cayó en el área tras un choque con el colombiano Daniel Muñoz, en una jugada que generó protestas inmediatas por parte del equipo brasileño al no ser señalada como penal por el árbitro Jesús Valenzuela. Poco después, en el tiempo de descuento, Colombia igualó el marcador con un gol del propio Muñoz, lo que dejó el partido 1-1.

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, expresó su descontento tras el empate 1-1 de Brasil contra Colombia en la Copa América, argumentando que el arbitraje influyó decisivamente en el resultado del partido. El encuentro, disputado este martes, dejó a la selección brasileña en el segundo lugar del Grupo D, con lo que tendrán que enfrentar a Uruguay, mientras que la tricolor chocará contra Panamá.

¿Qué dijo el DT de Brasil?

Dorival Júnior no ocultó su frustración en la conferencia de prensa posterior al partido. “En ese momento (penal no sancionado) sería 2-0, con el equipo que tenemos, independientemente de que las cosas no salgan como nos gustaría, sería diferente. Poco después conseguimos el empate. Para mí (el árbitro) fue decisivo. En el estadio sólo él y el equipo del VAR no vieron el penal. Brasil resultó perjudicado, hay que ser realistas, el hecho ocurrió, no fue creado. Con un resultado mejorado los movimientos del partido serían diferentes, Colombia tendría que exponerse más”, declaró el seleccionador, subrayando la importancia de la jugada polémica.

Dorival también expresó su descontento por la tarjeta amarilla recibida por Vinicius Junior, la cual lo dejará fuera del próximo partido contra Uruguay. "Queríamos el resultado, empezamos muy bien el partido y en la primera jugada, que para mí fue casual, estaba la tarjeta de Vini. Lo que pasó fue muy extraño. Hasta hace poco escuchaba que Brasil tuvo que aprender a jugar sin sus protagonistas, ahora es el momento. Vini está fuera, estamos sin Neymar por un tiempo, en algún momento no los tendremos en un partido, tendrán que aparecer otros", comentó, evidenciando su preocupación por las bajas clave en el equipo.

El VAR le da la razón a Dorival

Las declaraciones de Dorival encontraron respaldo en la revisión del VAR. La publicación de los audios del VAR reveló que hubo un error en la decisión del árbitro Jesús Valenzuela al no sancionar el penal sobre Vinicius Junior. Las imágenes mostraron claramente cómo Daniel Muñoz, en el minuto 43, cometió una falta sobre el delantero brasileño al intentar disputar el balón fuera de tiempo. Este error arbitral, según Dorival, cambió el rumbo del partido, impidiendo que Brasil consolidara su ventaja y forzando a Colombia a jugar de manera más defensiva.

La frustración del seleccionador brasileño se entiende en el contexto de la presión y expectativas que enfrenta Brasil en cada torneo. Un resultado diferente en el partido contra Colombia podría haber asegurado una posición más favorable en el grupo, evitando un posible enfrentamiento temprano con equipos fuertes en la siguiente fase.

El descontento de Dorival Júnior pone de manifiesto varios puntos críticos sobre el arbitraje y el uso del VAR en el fútbol actual. La tecnología está diseñada para corregir errores humanos, pero su implementación y la interpretación de las jugadas aún generan controversias.