Perú tomaría contundente decisión con Paolo Guerrero en la Copa América: oficial

Queda un mes y unos cuantos días para que la fiesta de la Copa América 2024 dé su puntapié inicial en Estados Unidos. El certamen tendrá a 16 participantes, seis de la CONCACAF y las diez de la CONMEBOL. Evidentemente, una de las selecciones que verá acción a lo largo del torneo será el combinado de Perú con Jorge Fossati como el director técnico.

Jorge Fossati tendrá el duro reto de debutar de manera oficial en la Copa América y a poco tiempo para que se lleve a cabo el torneo, todo parece indicar que el estratega uruguayo dictará sentencia a varios de sus convocados en la lista preliminar que lanzó.

Sin duda alguna, Paolo Guerrero es uno de los jugadores que encabeza la lista previa de convocados. Pero, en estos momentos, no sería uno de los convocados oficialmente para Jorge Fossati. De hecho, Paolo no sería la única figura que no estaría en competencia en la Copa América.

Según Bolavip Perú, serían siete jugadores los que no estarían en los planes por varios factores. El primero sería nada más y nada menos que Paolo Guerrero, que no viene jugando con César Vallejo por una lesión que lo sacaría por semanas ya desde hace un rato. Además, en el club de Trujillo, no ha podido encontrar su mejor fútbol a sus 40 años.

Sumado a Paolo Guerrero, que sería la baja de peso de Perú, Jorge Fossati podría descartar a Diego Romero, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Oliver Sonne, Martín Távara, Franco Zanelatto. Asimismo, todavía hay dudas con Andy Polo por un tema legal que le impediría actuar en Estados Unidos.

Sin embargo, todavía no hay nada oficial y el estratega de la selección de Perú tendrá la última palabra de cara a la lista oficial que saldrá en primeros días de junio. El protagonismo de Paolo Guerrero está en riesgo en la Copa América por su ausencia en César Vallejo.