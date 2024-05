Uruguay pone ‘ultimátum’ a Bielsa antes de Copa América: hay sorpresa

Quedan unas cuantas semanas para que ruede la pelota en Estados Unidos dando inicio a la prestigiosa Copa América. Uruguay es una de las selecciones que espera dar el golpe a Argentina, vigente campeona del certamen. Por esta razón, Marcelo Bielsa ya prepara lo que será su participación continental, pero con una gran novedad dentro de su convocatoria.

Hace poco, se hizo saber que iba a ver un partido amistoso ante Costa Rica, afuera de Uruguay, previo a la Copa América, con la sorpresa de que los citados serían solo jugadores de la liga local. Además de los convocados, también el estratega sería diferente a Marcelo Bielsa. Se trata de Diego 'Ruso' Pérez, quien se hará cargo de la selección.

Dentro de los citados hay polémica por la inclusión de Walter Domínguez, que actúa en el balompié aficionado de Uruguay. Nacional y Peñarol son los clubes con mayor protagonismo en esa lista de jugadores locales. Para el que no sepa, por obvias razones, ni Luis Suárez ni Edinson Cavani encabezan esa convocatoria para el primer amistoso.

A la espera de conocer a los 26 que disputarán la Copa América, Edinson Cavani y Marcelo Saracchi tendrían sus lugares asegurados para la competencia. Sin embargo, hay dudas que generan sorpresa en propios y extraños. Así las cosas, ya hay quejas contra Marcelo Bielsa por la incertidumbre de Luis Suárez dentro de los viajeros.

¿POR QUÉ LE PONEN ULTIMÁTUM A MARCELO BIELSA?

La gente está ilusionada con la posibilidad de contar con jugadores de la liga local y con experimentados como Luis Suárez y Edinson Cavani. El amistoso ante Costa Rica podría servir justamente para eso. Ver futbolistas que pueda llamar a principios de junio de manera oficial.

No obstante, la gente está consternada por el silencio de Marcelo Bielsa con su convocatoria definitiva, y ahí recae el ultimátum. Pues, así como los técnicos participantes, tendrá hasta los primeros días de junio para dar a conocer a los llamados. Piden a gritos a Edinson Cavani y Luis Suárez, tanto que Sebastián Abreu se quejó.

En entrevista con 100% Deporte, el exjugador afirmó, “Suárez y Cavani rinden en gran nivel en sus clubes. Si hubiese tres Darwin Núñez, capaz que iba uno sí o el otro no, pero no los hay. Además, se lesionó Viñas”. Posteriormente, cuestionó que no aparezcan Luis Alberto ni Edinson, “en Argentina dicen ‘van Messi y Di María y luego los demás’. Acá es al revés. Cuestionamos si Cavani y Suárez deben estar. Por presente y por goleo, jerarquía y vigencia no hay dudas de que deberían ir”.

La lista se dará a conocer en primeros días de junio. Sin embargo, Marcelo Bielsa ya recibió su advertencia por las dudas y por la última convocatoria, que solo pasa por futbolistas del rentado local para mostrarse en el futuro.