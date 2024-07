[Video] Neymar llora en un club al ver la eliminación de Brasil en Copa América

En la ruleta de los penales, Brasil fue eliminado de la Copa América el sábado en Las Vegas, cerrando una actuación con más sombras que luces, que agranda sus dudas para la peleada clasificación al Mundial de 2026.

La pentacampeona mundial aterrizó en Estados Unidos con un inédito perfil bajo, asumiendo que por primera vez no estaba entre los favoritos de un campeonato. En la primera fase no mostró juego ni resultados, finalizando en segundo lugar del Grupo D tras Colombia, y el camino se le puso aún más cuesta arriba en los cuartos de final.

En la capital del juego, Brasil tenía las apuestas en contra para su pulso ante el Uruguay que dirige Marcelo Bielsa, que venía de tres victorias solventes, con la baja además del sancionado Vinicius Jr. En un partido de pierna dura, pleno de interrupciones (46 faltas) y escaso de ocasiones de gol, Brasil no pudo romper el empate a cero ni siquiera tras la expulsión del defensa charrúa Nahitan Nández en el minuto 73. En la tanda de penales la fortuna le dio pronto la espalda. Sergio Rochet le atajó a Éder Militao el primer lanzamiento y Douglas Luiz estrelló el tercero en el palo, certificando la profecía con la que Brasil arrancó este torneo.

La eliminación de Brasil fue un duro golpe para los aficionados y para los propios jugadores, pero uno de los más afectados fue Neymar. El jugador del Al-Hilal, que se encuentra recuperándose de una lesión en la rodilla, estaba viendo el partido desde São Paulo. Neymar estuvo presente en un show de pagodas con el cantante Thiaguinho cuando se enteró del resultado. Según el columnista Léo Dias, quien también publicó un video del momento, Neymar no pudo contener las lágrimas al ver la eliminación de su selección.

La reacción de Neymar

En las imágenes, Neymar se muestra claramente indignado y abatido por el resultado. Sus amigos presentes en el lugar tuvieron que consolarlo, ya que el jugador no podía creer lo que había sucedido. A pesar de no estar en el campo debido a su lesión, Neymar había estado muy involucrado con el equipo. Estuvo presente en los dos primeros partidos de la selección brasileña, bajando a los vestuarios para saludar a los jugadores y estrechar la relación con el equipo, pese a no jugar desde octubre de 2023.

La situación de Neymar refleja el sentir de una nación que está acostumbrada a la gloria en el fútbol y que ahora enfrenta un período de incertidumbre. La eliminación temprana de la Copa América no solo aumenta las dudas sobre la capacidad del equipo para clasificarse al Mundial de 2026, sino que también pone en cuestión el liderazgo y la dirección del fútbol brasileño. Con jugadores clave fuera de juego y un equipo que no ha podido mostrar su mejor versión, Brasil tendrá que replantearse su estrategia y buscar soluciones rápidamente.

El dolor de Neymar es el dolor de todo un país que vive y respira fútbol. Sus lágrimas son un recordatorio de la pasión y la esperanza que los brasileños depositan en su selección. Ahora, más que nunca, Brasil necesita un liderazgo fuerte y una visión clara para recuperar su lugar en la cima del fútbol mundial. La eliminación en Las Vegas es una llamada de atención, y tanto los jugadores como los aficionados esperan que este golpe sirva como un catalizador para el cambio y la mejora.

