Copa América de Fútbol Playa: definidos los enfrentamientos de las semifinales

Cuándo se disputarán las semifinales y la respectiva final de la Copa América de Fútbol Playa

Ambas llaves de las semifinales del torneo sudamericano se comenzarán a jugar a partir del sábado 1 de marzo, al igual que la definición por el séptimo y noveno puesto. Mientras que la otra fecha importante será el domingo 2 de marzo, en donde se estará concretando el quinto y tercer puesto, además del gran ganador de esta nueva edición del torneo de fútbol playa.