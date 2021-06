Copa América: el motivo por el que Colombia no convocaría reemplazo para Otero

Debido a la coyuntura sanitaria actual en la que se jugará la Copa América, las diferentes selecciones han tenido problemas logísticos para realizar sus convocatorias, Colombia no fue ajeno a ello y debió desconvocar a Juan Ferney Otero (atacante) un día después de convocarlo; esto por su contagio de coronavirus.

Colombia podrá inscribir otro jugador en cualquier momento de la Copa para reemplazar a Otero y dejar su nómina son solo 27 jugadores según lo que decida el entrenador Reinaldo Rueda. Así las cosas, se conoció que por ahora Juan Ferney no será reemplazado por temas logísticos y sanitarios.

Lea también: Eurocopa: gol de Lukaku y emotiva dedicatoria para su compañero Christian Eriksen

"Colombia viajó esta tarde rumbo a Cuiabá… eso queda más cerquita de Perú que de Río de Janeiro (Brasil). Colombia va a estar ahí, juega el partido y se va para Mato Grosso, Goiania… Entonces, en ese lugar, Colombia jugará ahí 2 partidos y se irá a Río de Janeiro y se quedará en Río de Janeiro. Ahí 'anclará', montará su base general”, dijo el periodista Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports.

“¿Por qué no reemplazaron a Otero? No reemplazaron a Otero, originalmente, porque cualquier jugador que fuera llamado, no podría llegar a Cuiabá. Porque el vuelo de Colombia salió desde Barranquilla y rumbo a ese sitio y no hay ninguna aerolínea que haga ese vuelo regular”, agregó.

De interés: Brote de coronavirus en Venezuela obligó cambios en las reglas de la Copa América

“Entonces, si llamaban a un jugador de Colombia, ¿se iba a ir para dónde?... ¿Para Barranquilla?, ya no estaba la selección. ¿Para Cuiabá?, ¿cómo se iba a ir?”, puntualizó en la explicación.

Y cerró abriendo la puerta para una nueva convocatoria en el final de la fase de grupos o en una hipotética ronda definitiva: “Entonces lo mejor es tomarse unos días; hoy, mañana, el domingo y tomar una decisión. Y una vez se tome, si se quedan con 27 o lo reemplazan, el reemplazante inmediatamente tomará vuelo hacia Goiania. Esa es la idea de Reinaldo y la Federación Colombiana de Fútbol".

Colombia debutará en la Copa América este domingo 13 de junio a las 7pm cuando enfrente a Ecuador.