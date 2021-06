Cuadrado insiste y envía mensaje a Pitana: "No es que sea mal perdedor, pero son las reglas"

No obstante, el futbolista de la Juventus continúa pensando lo mismo y publicó el fragmento de la regla en su cuenta de Twitter junto al mensaje: "No es que sea mal perdedor, pero las reglas son las reglas", escribió el de Necoclí.

Hay que agregar que tras el partido la figura de la Juventus opinó esto de la acción y de la actitud nerviosa del juez Pitana: "Él [Pitana] no sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared. Él no nos decía nada, no sabía y eso en un árbitro con tanta experiencia no debe suceder", aseguró Juan Guillermo Cuadrado.