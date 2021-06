'Cucho' Hernández a Reinaldo Rueda: "Estoy en Europa y llaman a los que están en Colombia"

Una de las controversias en torno a la Selección Colombia fue la convocatoria de Reinaldo Rueda con varias ausencias importantes como la de James Rodríguez y Falcao García por temas físicos, a eso se le sumaron otros nombres que reclamaron su presencia en el equipo como juan amilo ‘cucho’ Hernández.

Aunque en España no tuvo su mejor temporada, Hernández manifestó su descontento por no ser tenido en cuenta por el técnico Reinaldo Rueda y dijo que no entiende por qué hay otros jugadores de ligas menores que sí están en la Copa América.

“Ganar (Colombia ante Ecuador) fue positivo y como yo me siento pate de la selección siempre la voy a apoyar. Fue un partido muy trabado en el medio, pero al final se consiguieron tres puntos importantes”, dijo en primera medida a través del ‘Diario La 10’.

Luego dejó su reproche: “No sé qué tenga que hacer para estar ahí, porque al final si miras la lógica estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia es raro porque son niveles diferentes, aunque lo digo sin desmeritar”.

“No sé qué tenga que hacer, pero seguiré trabajando con esfuerzo para estar ahí. Yo podría estar disputando la Copa América, con total seguridad podría estar aportándole al equipo. Si otras personas no lo ven es respetable, pero tengo 22 años y más oportunidades”, agregó el delantero e Getafe.

Y cerró dando señales de su futuro: “Por ahora debo ir a Watford a hacer pretemporada y ver qué pasa, pero probablemente me quede ahí”.