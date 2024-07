Daniel Muñoz reaccionó tras la expulsión contra Uruguay: "Me levantaré"

La Selección Colombia hizo la tarea enfrentando a una durísima Uruguay, que buscaba el mismo objetivo: clasificar a la final de la Copa América 2024. Con eso en mente, Néstor Lorenzo planteó un partido sumamente inteligente en el que salieron propositivos en el primer tiempo, y aprovecharon la falta de definición de los charrúas con Darwin Núñez protagonista en tres opciones desviadas.

No fue sino hasta que en el minuto 39, en un partido controlado por Colombia y muy parejo, James Rodríguez sacó un magistral cobro de tiro de esquina que cabeceó en el segundo palo Jefferson Lerma. Esa fue la clave y el único tanto a lo largo de los 90 reglamentarios. Sin embargo, el punto de quiebre de la semifinal fue cuando Daniel Muñoz se dejó provocar por Manuel Ugarte y reaccionó con un codazo.

Vea también: Cuatro colombianos en el XI ideal de las semifinales de la Copa América: no aparece James

Una expulsión clara, que la terna arbitral entendió como amarilla. Infortunadamente, significó la segunda tarjeta para el lateral derecho que fue expulsado justo antes del descanso. El complemento se desnaturalizó por el juego defensivo que propuso Néstor Lorenzo de mucho sacrificio, pero Colombia logró sacar el encuentro adelante con la mínima victoria.

DANIEL MUÑOZ DIO PRIMER MENSAJE SOBRE LA EXPULSIÓN CONTRA URUGUAY

En sus redes sociales, Daniel Muñoz brindó las primeras palabras después de lo que fue la tarjeta roja. Esta será la única ausencia que tendrá Néstor Lorenzo para la Gran Final contra Argentina. En un largo mensaje, que terminó siendo un comunicado, el lateral del Crystal Palace se lamentó por la jugada y por dejar a la Selección Colombia mermada con diez jugadores todo el segundo tiempo.

“Hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final. Qué huevos y qué corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos) que a pesar de estar con uno menos, se rompieron el lomo y lo sacaron adelante. Cumplieron el sueño de toda Colombia estar en la final, no puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano.

Le puede interesar: [VIDEO] Colombia pierde una figura: Daniel Muñoz fue expulsado contra Uruguay

Desde el primer minuto que disputé con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores. Unos días salieron bien, otros días no tan bien. Hoy justo fue un día de esos que me marcará para siempre; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país.

Me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo COLOMBIA. Dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi Selección arriba Colombia”.