Di María rompió el silencio por Colombia y Copa América: “Nunca se supo”

Argentina ha podido ganarle a la ausencia de Ángel Di María que ya no está dentro del combinado nacional. El último baile del jugador del Benfica de Portugal fue en la Copa América, y de qué manera. Ángel fue vital para que Lionel Scaloni y para que la ‘Albiceleste’ levantaran el segundo título de manera consecutiva en dicho certamen.

Aunque Lionel Scaloni intentó hacer lo posible en sus manos por convencer a Ángel Di María para que jugara ante Chile en el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas, el extremo sentenció que nada podía cambiar su decisión y en dicho encuentro, le hicieron una despedida emotiva como homenaje a un referente del fútbol argentino.

Vea también: Jhon Arias tiene nuevo equipo en Europa: lo ficharían por 12 millones de euros

Despedirse a lo grande en la Copa América era el sueño de Ángel Di María, y, gracias al solitario gol de Lautaro Martínez contra Colombia, Argentina alzó el trofeo y el ex Real Madrid se fue del combinado nacional con un nuevo título. Sin embargo, todo pudo haber cambiado en el trámite del encuentro, y Ángel lo mantuvo en silencio.

ÁNGEL DI MARÍA REVELÓ SECRETO DE LA COPA AMÉRICA

Sin duda alguna, Colombia quiere olvidar ese partido. Estuvieron a nada de llevarlo a la definición desde el punto penal y jugaron un gran partido contra la campeona. Lautaro Martínez acabó con ese sueño cafetero en busca de su segunda Copa América en la historia.

Infortunadamente, Lionel Messi salió lesionado en el primer tiempo, pero Argentina encontró espacios libres para hacerle daño a Colombia sin el ‘10’. En Clank, podcast de Juan Pablo Varsky, el ‘Fideo’ reveló, “lo vi que estaba medio llorando, que hacía señas y me di cuenta de que se había lesionado. Ahí es cuando se empiezan a apagar las luces porque hay que empezar a ver qué hacemos, para dónde salimos, de qué manera revertimos no tener a Leo en la cancha”.

No obstante, Di María no aguantó más el silencio y destapó el secreto guardado. Antes de que iniciara la prórroga, Lionel Scaloni iba a reemplazar al extremo, algo que le hizo recordar al Mundial de Catar cuando fueron campeones ante Francia. Scaloni lo reemplazó, dado que buscaba más marca en el costado con el ingreso francés de Kingsley Coman. Di María lo aceptó sin problemas.

Le puede interesar: Colombia tiembla: referente de Brasil mandó recado para las Eliminatorias

La historia no fue igual en la Copa América, “hay algo detrás que nadie supo. En esta Copa América cuando termina el segundo tiempo me llama cuando termina de hablar y me dice que unos minutos y te sacó porque vio que estaba todo acalambrado y no podía más. En ese instante le dije: ‘No me saques, no me saques’. No sé porque me salió en ese momento que no me sacara y no me sacó. Terminamos haciendo el gol y me termine yendo ovacionado".

Aunque Ángel Di María no participó en el gol, que vino de una recuperación de Argentina cuando Colombia buscaba pasar la media cancha, el resultado pudo ser distinto sin el ‘Fideo’ en la prórroga.