El castigo de Conmebol para Néstor Pitana por escándalo en Colombia vs Brasil

El partido entre Brasil y Colombia por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa América quedó marcado por un fuerte incidente arbitral que incidió de forma determinante en el resultado del compromiso. El señalado fue Néstor Pitana y desde varios lugares se pidieron medidas contra él, aunque desde Conmebol respaldaron su actuación negando el error.

La Federación Colombiana de Fútbol pidió la suspensión de Pitana como en su momento hizo Conmebol con el colombiano Nicolás Gallo tras un vulgar error en el Var durante el partido Uruguay vs Paraguay por Eliminatorias. Además, desde la propia prensa argentina cuestionaron al central insinuando que estaba ayudando a la selección local.

Ante esa situación, Néstor Pitana no fue designado para ningún partido de la fecha 5 de la fase de grupos donde podía estar en los partidos del grupo B o Uruguay vs Paraguay por el grupo A. por su parte, el argentino Patricio Laoustau sí estará en Venezuela vs Perú, un duelo que pudo ser para Pitana.

Algunas versiones de prensa indican que Pitana no pitará más en la Copa América por el escándalo generado y la presión desde Colombia; mientras que otros dicen que Conmebol lo respaldará designándolo en un partido de cuartos de final que no involucre a Colombia no Argentina.

Cabe señalar que la jugada polémica de Pitana fue validar una jugada de gol luego que el balón lo golpeara a él. En ese caso el reglamento dice que el partido debe detenerse y reanudarse con balón a tierra; aunque deja una ventana abierta a la interpretación del juez si él considera que su intervención accidental en la jugada no perjudica la posesión original del balón o incide en una ocasión manifiesta de gol.