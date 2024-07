El mundo estalló a favor de Colombia: "no los iban a dejar ganar"

Colombia y el mundo se lamentaron por no alcanzar el título de la Copa América en un momento que hubiese sido histórico no solo para los jugadores de la 'tricolor', sino para un país que vive soñando con alcanzar esa Copa y repetir lo del 2001.

El resultado final entre Colombia y Argentina fue de 1-0, pero quedaron muchas dudas en el camino de lo ocurrido, de lo que sancionó el juez y de lo que se negó a revisar el VAR.

Aunque parecía que la sensación de posibles penales era solo de los colombianos, pues finalmente no fue así y el mundo del fútbol reaccionó a este hecho que terminó dándole un título más a los argentinos.

Miles de reacciones se vieron después de la final y una de ellas llegó desde territorio español con un periodista que desde el principio se mostró a favor de Colombia.

Bien, pues se trata de Edu Aguirre, quien a través de su cuenta de X dejó claro que no está de acuerdo con las decisiones del árbitro brasileño: "Enhorabuena a Colombia por pelear contra TODO. Estaba claro que no os dejarían".