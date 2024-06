Escándalo en la Copa América: en Perú se irían de frente contra Gareca por llegar a Chile

La Copa América de Estados Unidos 2024 está por iniciar, y en medio de la especulación de lo que será el certamen para las grandes selecciones, está un duelo atractivo que pondrá a retumbar la polémica en la competencia. El destino quiso que Perú se midiera contra Chile en la fase de grupos en una zona conformada por australes, peruanos, Argentina y Canadá.

Justamente, Argentina y Canadá abren la primera fecha y la Copa América con un partido que genera expectativa por lo que podrán hacer los canadienses con la necesidad de dar el golpe inicial. Sin embargo, desde ya, se calentaron todos los ánimos en el partido que complementa el grupo entre Perú vs Chile.

Para nadie es un secreto que Ricardo Gareca, quien llevó a Perú a un Mundial tras 36 años de ausencia, no será bien recibido nuevamente en el combinado nacional peruano. Ahora que dirige al seleccionado de Chile, se sacarán chispas como ‘enemigos’, o por lo menos así lo rotulan los periodistas incas.

Este Clásico del Pacífico tiene su propio juego, a causa de Ricardo Gareca. Carlos Zambrano, referente de Perú afirmó que no le pondrá cuidado al entrenador argentino y que no le despierta ese desagrado como a la mayoría de los peruanos. Pero, el periodista, Elejalder Godos, explotó por el ‘Tigre’, sorprendido por lo que sus ex dirigidos adoptaron en la previa del compromiso.

¿QUÉ DIJO ELEJALDER GODOS SOBRE RICARDO GARECA?

En Show Deportivo, programa de la televisión peruana, Elejalde Godos sentenció al combinado nacional, “me enteré de que, los jugadores (de la selección peruana) se acercarán antes del partido (ante la selección chilena) para darle la mano a (Ricardo) Gareca. Esto es una guerra”. Sus compañeros en la mesa de trabajo quedaron sorprendidos por la actitud de Godos.

Sin embargo, eso no terminó ahí. El periodista volvió a estallar, “sí, señor (...) cállese la boca, esto es una guerra. ¿Al enemigo le voy a dar la mano? Al enemigo si es posible le escupo”. Desde antes de que se dé el puntapié inicial entre australes y peruanos, ya se armó la polémica. Perú no se lo tomará con tranquilidad al ver a Ricardo Gareca en el acérrimo rival.