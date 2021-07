Falcao rompió el silencio: la verdad de su ausencia con Colombia en Copa América

Una de las grandes ausencias en la Selección Colombia en la Copa América fue el delantero Radamel Falcao García, quien es reconocido como el líder del actual equipo ‘tricolor’ por su experiencia y respeto de los compañeros. Sin embargo, él no fue convocado ni para las Eliminatorias a pesar que terminó de aceptable manera la liga turca.

A diferencia de la polémica que se armó con la desconvocatoria de James Rodríguez antes de la Copa América, con Falcao se entendió que su ausencia era por temas físicos y él mismo lo confirmó este domingo a través de redes sociales.

"Terminé con un problema muscular en la pierna izquierda y no iba a llegar en las primeras fechas. No estar en condiciones no era lo ideal para un torneo como este era exponerme a tener algún tipo de problemas que comprometa mi temporada y las Eliminatorias”, señaló Falcao a través del programa ‘Tercer Tiempo’ de la plataforma Kwai.

Y agregó: “Eso lo había hablado con el entrenador y lo entendimos. La idea era estar bien, al 100 %, y no quitarle un lugar a alguien que tenga las condiciones".

Radamel Falcao García avanza en su pretemporada con Galatasaray donde le queda un año de contrato y hay rumores de su partida al fútbol asiático. Respecto a la Selección Colombia, si está en buenas condiciones sería convocado para la fecha de Eliminatorias en septiembre.