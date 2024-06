Figura de Colombia dará el salto a Europa después de la Copa América

La Selección Colombia está disputando la Conmebol Copa América como uno de los equipos con más favoritismo para llegar a las instancias finales y luchar por el título.

El plantel del seleccionado nacional cuenta con importantes figuras que se destacan en sus respectivos clubes y que además podrán ser vistos por representantes de poderosos equipos en los cuales despertarían interés.

Lea también: Predicen marcador de Colombia vs Costar Rica en Copa América: habrá sorpresa

Es el caso del mediocampista Jhon Arias, que en los últimos años se ha convertido en pieza clave del Fluminense de Brasil, con el que conquistó el título de la Copa Conmebol Libertadores y en donde se ha consolidado como un indiscutido.

Teniendo en cuenta el buen rendimiento, Arias ha llamado la atención de importantes clubes de Europa, que ya se han acercado a la institución brasileña para conocer las condiciones y hacerse con los servicios del colombiano.

Luego de la destitución del director técnico Fernando Diniz, Mário Bittencourt, presidente de Fluminense, habló de la planificación que tendrá el equipo en donde se refirió al futuro del colombiano.

Bittencourt aceptó que Arias podría ser uno de los jugadores con más posibilidades de salir del club luego de su participación en la Copa América.

Le puede interesar: Referente de Colombia contesta las quejas de Costa Rica: "Ojalá salgan a jugar"

"Evidentemente estamos mirando el mercado. Estamos en una situación complicada a mediados de año, porque la mejor ventana europea está en pleno Brasileirão. Por el momento no tenemos propuestas para André o Arias. No tenemos. Pero la ventana se cierra el 2 de septiembre, podría llegar con tres días para cerrar la ventana. El año pasado, Arias recibió una oferta de un club ruso, que le venía muy bien al Fluminense, pero no quiso irse. Sólo tenemos una nueva encuesta de este club ruso, pero no tienen ningún interés. Pero si llega de otro país al que tiene el deseo de ir, eso es peor para el Fluminense de lo que era, el deseo del jugador prevalece", afirmó el directivo.

La Copa América, trampolín de Jhon Arias

A pesar de brillar con Fluminense en el Brasileirao y en la Copa Conmebol Libertadores, la actuación de Jhon Arias con la camiseta de la Selección Colombia en la Copa América podría ser un trampolín para dar el salto a Europa.

Arias ya ha llamado la atención de clubes de Rusia y Turquía, pero el mismo jugador ha rechazado dichos ofrecimientos, ya que desea sumarse a una de las principales ligas del Viejo Continente.