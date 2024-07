Fin a la polémica: revelaron los audios del VAR en el gol de Uruguay vs Estados Unidos

La Copa América ha tenido varias incidencias de los árbitros en cada partido. No solo Wilmar Roldán que quedó en evidencia en el Chile vs Canadá y que desató el ‘odio’ de todo el país austral, sino que también, con el peruano, Kevin Ortega en el partido disputado entre Uruguay vs Estados Unidos.

Desde el primer minuto, el joven juez central nacido en El Callao, Perú, se le empezó ir el partido de sus manos con mucha fricción y varias infracciones repetidas entre uruguayos y estadounidenses. Además, en algunas, le faltó más castigo traducido en alguna tarjeta, al igual que, en otras ocasiones cortó acciones que podían ser de peligro.

Pero, la polémica se desató en el segundo tiempo cuando Mathías Olivera logró abrir el marcador con un solitario tanto que se prestó para la discusión. Nicolás De La Cruz levantó un tiro libre que conectó Ronald Araújo, Matt Turner atajó dejando un rebote corto que aprovechó el zaguero para empujarla al fondo.

Parecía que era un fuera de lugar enorme, y a la hora de trazar las líneas, la sorpresa fue grande cuando decidieron validar el tanto conseguido por el jugador del Napoli. Esto generó el desconcierto de la selección local que no lograban entender lo sucedido.

CONMEBOL HIZO OFICIAL LOS AUDIOS PARA EL GOL DE MATHÍAS OLIVERA

La CONMEBOL confirmó que, “el VAR, en su chequeo protocolar al marcarse un gol, con su herramienta de líneas virtuales, logra identificar que el atacante que patea el gol se encontraba en la misma línea que el penúltimo defensor, utilizando como referencia el pie de este último”.

Los encargados del VAR, Carlos Orbe y Brayan Loaiza, ambos ecuatorianos tuvieron que trabajar con Kevin Ortega. En primer lugar, pidieron ralentizar la cámara y abrirla más para captar el posible fuera de juego. Ortega pregunta, “¿el que cabecea primero?”, los asistentes le afirman que todo perfecto. “La segunda, la que patea. La segunda acción es la que dice que está fina”, replicó el peruano.

Tras varias revisiones desde otros ángulos, el VAR afirma que puede haber un fuera de lugar por la rodilla. Confirman que la segunda acción es válida, y vuelven a revisar la primera del cabezazo inicial. “Dos situaciones, estamos trazando líneas y son finas”, mantuvieron en la tecnología. “Confirmo la situación, las dos acciones son finas, pero están habilitadas”, sentenció el VAR.