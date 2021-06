Freddy Rincón no da tregua; nueva polémica en el caso James

Todo parece indicar que la polémica que se ha venido presentando entre el ex futbolista Freddy Rincón y el mediocampista James Rodríguez no da tregua. En días pasados, Rincón manifestó en el programa La Polémica de Win Sports, que cada quien “habla de lo que quiere” y que lo que ha dicho James contra los exfutbolistas que incursionan en los medios de comunicación no lo toma personalmente porque lleva “poco tiempo” en esa profesión.



Y es que la Selección Colombia cayó en la tercera fecha de la Copa América ante Perú, por lo que el periodista caleño Óscar Rentería indicó que frente a los incas “hizo falta James Rodríguez, hoy sí que nos hizo falta el gran jugador colombiano”, a lo que Freddy Rincón le respondió tajantemente.



“Óscar, usted parece que tiene la camiseta por debajo, con la foto de ese muchacho. Porque no hace sino hablar de ese muchacho a toda hora. No, hablemos de otra cosa que ese muchacho ya no está ahí”, fueron las palabras del ‘coloso’ de Buenaventura.



Hay que recordar que James fue convocado y desconvocado de la Selección Colombia, donde la FCF argumentó que no estaba apto físicamente para los compromisos de las Eliminatorias a Qatar 2022 y la Copa América, donde Colombia quedó en el limbo con la sorpresiva derrota 1-2 ante Perú.



La selección de Rueda enfrentará al líder Brasil en el estadio Olímpico Nilton Santos; allí deberá ganar si no quiere quedarse en la primera fase del campeonato sudamericano, o al menos depender de otros resultados.