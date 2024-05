Gareca armó revolución para la Copa América: inesperado jugador sería el primer convocado

Queda poco para que los 16 técnicos que participen en la Copa América 2024 en Estados Unidos den por confirmado a los 23 convocados oficialmente para disputar el certamen internacional con el anhelo de desbancar a Argentina, actual campeona. Con esto en mente, otros combinados nacionales tendrán un duro trabajo debutando propiamente en el torneo.

Uno de ellos es nada más y nada menos que Ricardo Gareca, que, pese a que ya ha comandado amistosos en la Fecha FIFA de marzo, espera hacer un buen papel en la Copa América con sus dirigidos. El primer paso ya lo dio el ex técnico de Perú, pues ya eligió sus 55 jugadores en la pre lista antes de que en el mes de junio haga el respectivo llamado de los citados para viajar a Estados Unidos.

La polémica se presentó con Luciano Cabral que estuvo preso en Chile, y paga libertad condicional. Sin embargo, apareció en la lista. Sumado a él, está Darío Osorio, delantero juvenil de 20 años que está teniendo buenas actuaciones con el Midtjylland del fútbol de Dinamarca. El ariete ha anotado ocho goles en 21 partidos desde que llegó a tierras danesas a finales del 2023.

Darío Osorio salió de la Universidad de Chile al balompié de Europa desde muy temprano. Ricardo Gareca lo tiene listo para la Copa América como uno de los primeros convocados para el certamen internacional. Darío será el primer jugador que encabezará a la ‘Roja’.

Ricardo Gareca confirmó que contará con Darío Osorio asegurando que, “tenemos grandes expectativas para con él. Hemos tenido una charla y es un chico muy callado, muy introvertido, pero me parece que tiene las cosas claras de lo que quiere él y eso habla bien de él”. Finalizó agregando, “él no tiene techo, es un jugador que no lo ha mostrado todavía y eso dependerá mucho de él donde quiera llegar”.

Sin duda alguna, es el primer jugador que llama la atención en la convocatoria oficial de Ricardo Gareca. Aunque todavía no ha entregado la lista de 23 jugadores, estas palabras hacen pensar que contará con él.

¿CONTRA QUIÉN DEBUTARÁ CHILE EN COPA AMÉRICA?

El cuadro dirigido por Ricardo Gareca tendrá que enfrentar a Paraguay en un amistoso el 11 de junio. Luego, viajará a Estados Unidos en donde se verá las caras con Perú, Argentina y Canadá en la fase de grupos de la Copa América. Esa será la agenda de la ‘Roja’.