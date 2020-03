El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, aseguró que se analiza la evolución del coronavirus en el país para tomar la decisión de pedir que se suspenda la realización de la Copa America, en mitad de año.

“Aún no y no somos nosotros los que tomamos la decisión, salvo que haya un tema después de esta declaratoria de emergencia sanitaria, si vemos que el brote es incontrolable, que no es lo que está sucediendo en este momento, se lo solicitamos a la Conmebol”.

Lucena agregó que “en este momento la Copa America no está descartada, pero es una posibilidad que depende de la evolución del virus; es lo mismo que está pasando con la Eurocopa”.

Según el ministro, las decisiones que se han venido tomando han sido para preservar la seguridad de los deportistas y los asistentes. El ministro recalcó que “estamos en Puesto de Mando Unificado, y estamos tomando medidas diariamente dependiendo de la evolución; esperamos que se puedan hacer los controles para que se supere lo más rápido posible y se levanten las suspensiones de los encuentros deportivos”.

En las últimas horas, la FIFA confirmó el aplazamiento del inicio de la Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Catar 2022 por peligro de contagio de coronavirus, pandemia que se encuentra afectando al mundo del deporte.

El ente rector del fútbol mundial indicó que ve con riesgo que se jueguen los partidos previstos para los días 26 y 31 de marzo, por tal razón ordena a la Conmebol posponer los compromisos.

Igualmente, aseguró que continuará evaluando la situación del COVID-19 con el fin de determinar si se deben realizar otras modificaciones en el calendario de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial con el "fin de proteger la salud y seguridad de todas las personas involucradas".