Habló Emiliano Martínez: lo que pasó contra Colombia y los penales que estudió

En línea con su entrenador, el arquero Emiliano Martínez aseguró que esta noche dormirá "como un bebé" para disfrutar la final Argentina vs Brasil.

Héroe en la semifinal, en la que atajó tres penales a jugadores colombianos, el guardameta admitió que jugar contra Brasil y en su casa tiene un sabor especial.

"No creo que hay mejor escenario que jugar contra Brasil en el Maracaná, es un sueño para todo juvenil argentino, todo el pueblo argentino quiere vernos triunfar en Brasil", resaltó.

Lea también: Argentina vs Brasil: Scaloni dice que Messi será "el mejor de la historia" gane o pierda

Sobre el equipo destacó la comunión que se generó entre la vieja guarda liderada por Messi, Ángel Di María y el 'Kun' Agüero, y los más jóvenes que fueron sumándose al equipo en la marcha: "Los 'veteranos' "nos amoldaron a su experiencia en la selección, me sentí uno más desde el primer día de eliminatorias", agradeció.

Mientras que, sobre la polémica generada por sus dichos a jugadores cafeteros en los penales, 'Dibu' le quitó importancia y dijo que siempre se habla en el fútbol, solo que ahora sin público todos escuchan todo.

De interés: "Sigamos bailando": Histórico de Colombia apoyó a Mina y le respondió a Suárez y Messi

“En el fútbol se dicen muchas cosas y todo queda dentro de la cancha. No voy a pensar si me escuchan o no me escuchan, yo siempre jugué igual y eso es totalmente normal” y agregó “estudiamos al rival con el entrenador de arqueros y en ese momento vi cómo se paraban, yo sabía que les gustaba mirar y esperar hasta el final y fue sólo impulsarme bien y tener mi noche”.

Asimismo, dejó claro que se lleva bien con David Ospina debido al paso del colombiano por Arsenal en Inglaterra, quipo donde Martínez tuvo una larga formación: “Tengo buena relación con Ospina y lo felicité contra Uruguay. Colombia venía de ganar en los penales y estaban confiados, por eso era un momento duro, porque o ganas o te vas”.

Además, Martínez también destacó el "momento único" que vive en lo personal y familiar ya que además de llegar a su primer final con la selección argentina se suma que fue padre de una niña hace cuatro días y que por estar en la Copa América aún no la conoce.

"Estoy buscando un sueño que es levantar un título con la selección", concluyó.