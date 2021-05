Horas cruciales para la Copa América: Conmebol estudiará cambio de sedes

La realización de la Copa América 2021 vive sus horas más determinantes después de que se conociera que la Confederación Sudamericana de Fútbol tiene entre sus planes estudiar un cambio de sede de última hora debido a la situación de la pandemia del coronavirus por la que atraviesa Argentina y la crisis sociales que vive Colombia.

Para este viernes se tiene programado un consejo extraordinario de la Conmebol en el que se analizarían las posibilidades de mantener las sedes del certamen o se determinarían nuevos organizadores.

Según los portales T13 y el Mostrados, Chile se perfila como una de las alternativas para acoger uno de los grupos del campeonato, mientras que el otro se jugaría en Paraguay.

"Si se concreta el traslado, el Grupo A -que se jugaba en Argentina- se jugaría en Chile, idealmente en lugares cerca del Aeropuerto, como Santiago, Viña del Mar y Rancagua. En dicho grupo está Chile, junto a Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay). El Grupo B, en tanto, (Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú), se trasladaría a Paraguay", explicó El Mostrador.

El medio también aseguró que a pesar de que el gobierno chileno no ha recibido ninguna notificación, sí está dispuesto a recibir la Copa América.

“Siempre vamos a estar disponibles. No se han comunicado para poder, eventualmente, ver la posibilidad (de traslado) si Colombia o Argentina se desisten de organizar la Copa América. No lo ha hecho la ANFP, no lo ha hecho la Conmebol, pero siempre vamos a estar disponibles”, indicó Cecilia Pérez, ministra del deporte de Chile.

Sin público en Argentina

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, puso este martes en duda la presencia de público en la Copa América, que se celebrará entre el 13 de junio y el 10 de julio en Argentina y Colombia, debido a la segunda ola de la pandemia de coronavirus

"La ciudad y buena parte del país con conglomerados urbanos no está en condiciones de organizar espectáculos con público masivo", afirmó Quirós en rueda de prensa, en la que agregó que "a día de hoy en cuanto al público al menos no se avizora con claridad".