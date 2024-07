James recibe gran noticia para su futuro en plena Copa América: club cambia de plan

Para nadie es un secreto que James David Rodríguez Rubio es otro jugador cuando se pone la camisa de la Selección Colombia. Los resultados se han visto, no solo en los amistosos disputados, sino en una prueba de fuego como lo es el inicio de la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos. El colombiano ha sumado tres asistencias en dos partidos jugados, y espera hacer lo propio ante Brasil.

El camino de James Rodríguez continuará en la Copa América, pero, todavía es incierto lo que sucederá con el futuro del ex Real Madrid, que ahora pertenece al Sao Paulo. Vale la pena acotar, que su contrato con el elenco paulista ha estado sujeto a una gigante novela de idas y vueltas por intentos de salir del club. Se habló de rescisiones mutuas, pero no se definió nada.

Vea también: Colombia sufre importante baja para enfrentar a Brasil: confirmado

De hecho, antes de que iniciara la Copa América, el entrenador argentino del Sao Paulo, Luis Zubeldía había sentenciado que, “es importante tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible llámese como se llame (...) el equipo está por encima de cualquier nombre, pero no todos los seres humanos somos iguales”. Zubeldía le abrió las puertas al volante de la Selección Colombia de continuar, afirmando que todos tenían su lugar dentro de la institución.

A falta de definir su futuro, su gran desempeño que está teniendo en la Selección Colombia y en la Copa América, habría hecho que Sao Paulo cambie de opinión con el panorama de James Rodríguez. El club paulista ya tiene un plan para con el cucuteño apenas finalice el certamen continental.

JAMES RODRÍGUEZ HACE CAMBIAR LA OPINIÓN DE LUIS ZUBELDÍA

Con dudas sobre su próximo equipo y después de descartar la posibilidad de llegar a Argentina con Boca Juniors de Juan Román Riquelme, su continuidad con Sao Paulo puede ser una opción, especialmente por lo demostrado en esta competencia con el combinado nacional.

Le puede interesar: Jhon Arias recibió crucial noticia a horas de enfrentar a Brasil en Copa América

De acuerdo con Andrés Marocco, periodista de ESPN, una buena fuente, le comentó que, “los dirigentes de Sao Paulo le dijeron a Zubeldía que había que hablar con el entorno James y sentarse después de la Copa América. Esto antes de la Copa porque ellos querían arreglar bien el tema James porque quieren usarlo. Ahora, con más razón después de lo brillante que ha sido hasta ahora en la Copa América va a estar esa reunión y en esa reunión le van a decir a Zubeldía: “acomódese a James, James no se tiene que acomodar a usted”. Esto no me lo estoy inventando, me lo dijo una fuente directa”.