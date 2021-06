Juez ordena a Pitana pronunciarse por su actuación en Brasil vs Colombia

El juzgado 18 penal del circuito admitió analizar la acción de tutela interpuesta por el abogado Pablo Bustos por lo acontecido en el partido Colombia vs Brasil por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa América. La idea es que dicho encuentro se repita, teniendo en cuenta la decisión que tomó el árbitro Néstor Pitana de validar el primer gol brasileño ante la protesta de los jugadores colombianos.

El juez tomó una primera decisión alrededor del inédito suceso. La idea es notificar al propio Pitana y de paso a la Conmebol, a través de la Cancillería, para que haya un pronunciamiento al respecto.

“Remítaseles copia de la demanda de tutela para que, en el término de DOS (2) DÍAS contados a partir del recibido de la comunicación, se pronuncien sobre los hechos y pretensiones esgrimidos por el accionante”, dijo el auto del juzgado.

“Con el fin de notificar de la presente decisión a las organizaciones de carácter internacional, se ORDENA al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES que por intermedio de las embajadas de los países donde tengan asiento principal, NOTIFIQUEN en el término de la distancia a la CONFEDERACIÓN”.

Cabe recordar que luego del partido Colombia vs Brasil por Copa América, el abogado Pablo Bustos, a través de la Red de Veedores sin Fronteras, había interpuesto la acción de tutela, buscando anular el resultado del partido y la anulación del mismo. No obstante, dicha iniciativa no fue admitida por el juez.

"Esta es una regla de la FIFA y deben rejugarse los partidos en los que hayan situaciones graves que invaliden el juego. Estamos pidiéndole al juez que pida a las autoridades, a través de la Federación Colombiana de Fútbol, que tome los correctivos para aplicar el reglamento y eso implica que el partido pueda realizarse nuevamente pues ocurrieron eventos de de gravedad", dijo Busto en diálogo con La Fm.