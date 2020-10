La Conmebol ve con buenos ojos la presencia de público en la Copa América

La esperada Copa América parece tener fecha, según Gonzalo Belloso, Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana, quien confirmó que el torneo se realizará entre el 11 de junio y el 10 de julio del próximo año (2021) en Colombia y Argentina.



Lo más sorprendente de esto es que se contempla que la Copa América se pueda jugar con las aficiones de las selecciones nacionales; siempre y cuando exista la vacuna del Covid-19.



No obstante, Belloso dejó una puerta abierta para ver público en los estadios donde se realizará la Copa América: “También la proyectamos con la posibilidad de que sea con un 30-40% de capacidad en las canchas, como se está usando en otros lugares en que se está compitiendo. E igual va a funcionar. Toda la gente va a querer estar y, a esa escala, van a estar llenos todos los estadios”, aclaró el Secretario General.



Por otra parte, reafirmó la presencia de Catar y Australia, selecciones que son invitadas para esta edición. Además, dijo que en Colombia se viene trabajando sobre la seguridad para el turismo, infraestructura, entradas y contratos para realizar una excelente Copa América.



Finalmente, el vocero autorizado por parte de la CONMEBOL, resaltó en el portal deportivo argentino ‘Ole’ que, aunque en Argentina aún no se ha venido trabajando en los detalles mencionados anteriormente, se espera que a finales del 2020 se ajusten los pormenores para asegurar una buena edición de la Copa América.