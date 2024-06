La Fiebre Amarilla inundó Bogotá en Colombia vs Costa Rica

La lluvia no fue impedimento este viernes para que la Fiebre Amarilla inundara el Parque Simón Bolívar de Bogotá con seguidores de la selección Colombia que no dudan que sus jugadores lograrán otra victoria este viernes en la Copa América frente a Costa Rica.



Desde el mediodía se repartieron regalos como camisetas originales autografiadas o la maleta original de la selección en su viaje a USA en el evento, organizado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), todo sumando a la Colombia-manía que paraliza el país cada vez que hay partido.



Aunque se esperaban muchos más asistentes, la continua lluvia en la capital colombiana redujo significativamente la cifra. Los que estaban, no obstante, se hicieron notar en un ambiente festivo.



Al evento acudieron los exjugadores de la selección Oscar Córdoba y Fabián Vargas, que estuvieron firmando camisetas y regalando balones, y el dúo musical Cali Flow como invitado musical.

"Tal y como está la selección, tiene posibilidades de llegar a la final", dijo, confiado, Córdoba a la agencia EFE, que se mostró feliz de estar rodeado de toda la afición.



Al tiempo que el sol empezó a hacerse hueco entre las nubes, el dúo caleño Cali Flow subió al escenario para animar al público e incluso poner a bailar a los futbolistas.



Al pie del escenario, una batucada hacia la competencia musical con sus tambores y platillos.

Colombia juega su segundo partido en la competencia internacional este viernes frente a Costa Rica después de haberse impuesto ante Paraguay 2-0 el lunes.



Si gana, tiene asegurada la clasificación a cuartos de final, de lo contrario se tendría que enfrentar a Brasil, con las dificultades que conlleva jugar contra un campeón del mundo.



Sin embargo, la afición, y los colombianos, están convencidos de la victoria de sus jugadores en Glendale.