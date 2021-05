Lionel Messi, sin rodeos: el ambiente en Argentina y el sueño de Copa América

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y del Barcelona, no ocultó su alegría de volver a vestir la albiceleste para la doble jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 y luego la Copa América.



"Estoy contento de estar acá con todos los chicos, es una situación rara, diferente, con lo que nos toca vivir. No podemos hacer convivencia normal, de a poco nos vamos juntando, trabajando y preparando los partidos de Eliminatorias", señaló Messi en una entrevista que publicó el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Tratamos de tomar todas las recomendaciones que nos dicen, en el último partido de Eliminatorias que tuvimos fue un poco parecido. Se agravó un poco más por la situación del país, que lamentablemente es peor, la estamos pasando mal, muchos contagiados. Intentando de acomodarnos y de colaborar con lo que nos dicen para hacer todo bien", señaló el referente de la Albiceleste sobre los cuidados por la pandemia del coronavirus.



Al referirse a la Copa América, donde la Selección Argentina buscará un título que se le niega desde 1993, Messi expresó: "Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de hacer las cosas bien. En la última Copa América dejamos una buena imagen, pero no nos podemos quedar con eso. Queremos seguir creciendo, los últimos partidos de Eliminatorias fueron muy buenos, lamentablemente pasó mucho tiempo y no pudimos volver a juntarnos. Hay que tratar de retomar eso lo más rápido posible y seguir creciendo".

"Siempre es especial con la Selección, queremos ganar, es el objetivo. Los chicos y los más grandes tenemos muchísimas ganas. Creo que hay un grupo muy unido, con una base muy grande que viene trabajando desde que arrancó Scaloni, con chicos que se incorporan. Estamos haciendo un grupo muy bueno y eso es lo importante, va a ser un grupo muy fuerte para los desafíos que vienen", concluyó Messi.