Lionel Scaloni vuelve a sembrar dudas en Argentina: sorpresiva decisión sobre su futuro

Los éxitos de la Selección Argentina en los últimos años han tenido a Lionel Scaloni como su gran artífice para conquistar en menos de dos años una Copa América ante Brasil, la Finalissima enfrentando a Italia y, el título más importante, el Mundial de Qatar 2022, donde vencieron en la final a Francia por penales.

Sin embargo, el entrenador volvió a dejar dudas sobre su futuro a partir de unas declaraciones en las que dejó en claro su deseo de dirigir a otro equipo. En este caso, en la MLS ante el gran crecimiento que, según él, ha tenido en los últimos años y que ha servido para proyectar a jóvenes talentos en la selección.

"Sí, porqué no. Me gustaría, no habría inconvenientes. Siempre donde están los desafíos, los retos, siempre me ha gustado y porqué no", manifestó Scaloni en declaraciones para el canal de la MLS.

Para Scaloni, el campeonato estadounidense ha ganado protagonismo a partir de la llegada de técnicos extranjeros, por lo que estaría dispuesto a aceptar ese desafío: "Hay equipos que juegan de una manera muy europea, lo cual hace que la liga sea competitiva. Y hay otros equipos que conservan todavía más la tradición latina", enfatizó.

Scaloni destacó el crecimiento que han tenido en Estados Unidos juveniles como Alan Velasco y Thiago Almada, a quien ya tuvo en la Selección Argentina que salió campeona en Qatar 2022. Además, sabe que esto le servirá a Argentina para tener un recambio en el fúturo.

Cabe recordar que Lionel Scaloni sorprendió al mundo al dejar en el aire su continuidad con la albiceleste tras el triunfo en su visita a Brasil por las Eliminatorias. Sin embargo, aclaró tiempo después que dijo estas palabras porque necesitaba reflexionar sobre su futuro, pero esto no le quita su deseo de seguir en el cargo.

