Lorenzo tomó decisión de última hora para enfrentar a Paraguay: es oficial

La selección Colombia está lista para su debut en la Copa América y con la necesidad de mantener el invicto, el profesor Néstor Lorenzo hizo un cambio de última hora que, claramente, busca reformar su estrategia dentro de la cancha al enfrentar a Paraguay.

Bien, pues, de lo que estamos hablando es que Lorenzo decidió dejar en el banco a Matheus Uribe y el titular para esta oportunidad es Richard Ríos.

Se desconoce si este cambio se dio por decisión técnica o porque Uribe no alcanzó a recuperarse para este compromiso, más después de que se diera a conocer que no jugó el amistoso con Bolivia precisamente porque no estaba en óptimas condiciones físicas.

Así las cosas, solo queda conocer entonces lo que pasará durante el encuentro, el cual es importante para dar el inicio al sueño continental, pues para nadie es un secreto que los colombianos parten como favoritos.