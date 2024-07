Los tres colombianos a los que ha dirigido Marcelo Bielsa en su carrera como DT

Marcelo Bielsa, el flamante técnico de la selección uruguaya, que será rival de Colombia en las semifinales de la Copa América 2024, no ha dirigido a muchos colombianos en los equipos que ha comandado hasta ahora.

El entrenador argentino, de 68 años, ha dirigido varios clubes a lo largo de su carrera, además de liderar las selecciones nacionales de Chile y Argentina, clasificándolas a los mundiales de 2002 y 2010.

A pesar de su extensa carrera como director técnico, Bielsa ha tenido poco contacto con jugadores colombianos, habiendo dirigido solo a tres en dos clubes distintos.

Bielsa, su paso por América y el contacto que tuvo con Hárold Lozano

El América de México fue el tercer equipo que Marcelo Bielsa dirigió. Antes, había estado al frente de Newell's Old Boys, con el que se coronó campeón en Argentina, y del Atlas de Guadalajara. Con el equipo de Jalisco, estuvo dos años antes de dar el salto a las 'Águilas' del América, donde coincidió con el colombiano Hárold Lozano. Sin embargo, su tiempo en el América fue breve, ya que el rosarino fue despedido a los pocos meses.

Vea también: Copa América 2024: confirman las dos selecciones finalistas según la IA

Para el exjugador de la selección colombia, Bielsa "es un genio, de esas personas que se puede decir que están a la altura de los mejores del mundo, como Maradona, Pelé o Messi. Por esta razón, a veces se le considera un incomprendido. Sin embargo, una cosa es segura: todo lo que dice, por más complejo que sea, siempre tiene una finalidad clara".

Ídolo en el Leeds: dirigió a Ian Carlo Poveda

Después de pasar por clubes de España, Italia y Francia, Marcelo Bielsa decidió ir a Inglaterra para dirigir al Leeds United, que en ese entonces llevaba una larga estancia en la segunda división.

Le puede interesar: Copa América: Colombia y Uruguay reclaman polémica ayuda de CONMEBOL para Argentina

Allí dirigió a Ian Carlo Poveda, un jugador nacido en Inglaterra pero de nacionalidad colombiana, quien llegó proveniente del Manchester City a pedido del 'Loco'. Sin embargo, Poveda no disputó muchos partidos a lo largo de dos temporadas y, posteriormente, fue cedido a clubes como Blackburn Rovers F. C. y Blackpool F. C.

También dirigió a Luis Sinisterra en Leeds

Por último, Marcelo Bielsa dirigió a Luis Sinisterra, delantero que llegó a Inglaterra desde el Feyenoord de los Países Bajos por 25 millones de euros. Solo coincidieron durante seis meses, ya que a mitad de temporada Bielsa fue despedido tras una serie de malos resultados. En esa campaña, Sinisterra disputó 22 partidos y anotó siete goles.