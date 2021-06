Mateus Uribe reveló lo que más trabaja Reinaldo Rueda en la Selección Colombia

La Selección Colombia espera por Argentina, Uruguay o Paraguay para los cuartos de final de la Copa América que enfrentará el próximo sábado 3 de julio. Mientras tanto, el elenco que dirige Reinaldo Rueda adelanta varias sesiones de entrenamiento pensando en mejorar varios aspectos futbolísticos.

Lea también: Selección Colombia: Edwin Cardona reconoció que su talento no es suficiente

Mateus Uribe, mediocampista de Colombia, comentó qué es lo que más trabaja Reinaldo Rueda por ser una de las debilidades del elenco nacional en esta Copa América: “Estos días, sin competencia, nos han servido mucho para conocernos, saber la idea del ‘profe’. Tener tiempo para trabajar con todo el grupo. Nos hace énfasis en el balón, en lo que a él le gusta, lo que caracteriza a Colombia, que es tener el manejo del partido, tener movilidad, por nuestras características. Vamos por buen camino”

Sobre la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado para los cuartos de final, dijo: “Es un jugador importantísimo para nosotros y para la estructura del ‘profe’. Él está estudiando el reemplazante, pero creo que no vamos a cambiar la estructura y el método; eso no puede cambiar si falta un jugador, las bases del equipo no pueden cambiar”.

De interés: Copa América: posibles rivales de Colombia en cuartos; se definió el grupo B

Y cerró hablando del posible rival de Colombia para los cuartos de final: “Hemos tenido la oportunidad de enfrentar tanto a Uruguay como a Paraguay y sabemos que son durísimos. Lo que estamos trabajando, nos puede ayudar para lograr el objetivo que es superar la fase".