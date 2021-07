Messi: elogios a Emiliano Martínez y la impresión que le dejó Colombia

La Selección de Argentina venció a su similar de Colombia en la tanda de los penales y jugará el próximo sábado 10 de junio la gran final de la Copa América ante Brasil.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, fue uno de los artífices de que la albiceleste llegara hasta estas instancias; pues ha sido uno de los principales asistidores y anotadores del certamen. Luego de vencer al equipo de Reinaldo Rueda, Messi concedió unas palabras a los medios de comunicación, donde dejó ver que su equipo lo “merecía”.

"Lo merecíamos, lo buscamos. Por momentos se hizo difícil, ellos se venían, pero después lo tuvimos a Dibu que es un fenómeno, sabíamos que iba a atajar más de uno porque lo conocemos y se lo merece”, dijo el astro argentino, quien aprovechó para elogiar a su compañero, el arquero Emiliano Martínez, quien fue otra de las figuras del compromiso al atajar tres cobros desde el punto penal.

Asimismo, Lionel Messi fue claro al indicar que “todos saben que lo que quiero es ganar algo con la Selección. No importa si se da o no se da, lo importante es que estamos en esta final. Siempre intenté dar lo máximo, me tocó jugar varias finales y más allá de ganar o de perder, este grupo se lo merece”.

Por otra parte, Messi se refirió a las palabras de Neymar, quien había dicho días atrás que quería jugar la final de la Copa América ante Argentina: “Sé que él lo dijo porque somos amigos, pero va a ser la final que todos esperamos. Conseguimos el primer objetivo que era jugarla, todos los partidos fueron complicados”.

Finalmente, el astro argentino, no ocultó su cansancio tras haber conseguido el anhelado cupo a la final del campeonato: “Estoy cansado. Fueron muchos viajes, muchos minutos desde que empezó el torneo. Era un pasito más que había que dar, sabíamos que nos iba a costar, pero estamos”.