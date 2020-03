"No había motivo para persistir en realizar la Copa América": Ramón Jesurún

Tras el aplazamiento de la Copa América para 2021, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y se refirió tanto al certamen de selecciones continental como a las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, los cuales sufrieron modificaciones en su calendario, por lo que se deben reorganizar algunas cuestiones.

Al respecto, Jesurún arrancó refiriéndose a la decisión tomada por Conmebol respecto a la Copa América, a disputarse de manera conjunta entre Argentina y Colombia: "No hay duda, no había motivos para persistir en realizarla. Todo estaba dado para el aplazamiento. Había problema con las ligas, que tenían que prorrogar los calendarios iniciales, no solo en Colombia, sino en todo el mundo y allí jugaban varios de los jugadores convocados".

Posteriormente, refiriéndose a las posibles fechas, entendiendo que todo se mantendría de manera parecida y que las fechas opcionadas para la disputa de los juegos sea, desde el 11 de junio hasta el 11 de julio, señaló: "La idea es jugar de 11 (junio) a 11 (julio). Mañana (miércoles) tendremos una junta de Conmebol donde se tocará el tema, será ratificado y se hablará de Eliminatorias para ver en qué fecha se incluirán los dos juegos contemplados para marzo".

Bajo esa idea y entendiendo que las Eliminatorias mantendrían su calendario, pero arrancarían en septiembre, por lo que había que ver dónde se incluyen los dos partidos que no se pudieron jugar en marzo, Jesurún aseguró que hay algunas alternativas y concluyó: "La idea es que (la Eliminatoria) arranque en septiembre con Venezuela y Chile, lo que estamos tratando de decidir es lo de las fechas de marzo. Ver si se establecen en junio de 2021 o en marzo de 2022. La otra alternativa, que considero la más difícil, es, en un lapso de dos fechas hacer tres partidos Fifa, algo que no es fácil, pero la idea es encontrar soluciones".