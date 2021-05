Nuevos rumores: ¿Colombia y Argentina le entregan la Copa América a Paraguay?

Una de las grandes controversias en el fútbol sudamericano en medio de la pandemia ha sido la realización de la Copa América, un certamen que no estaba presupuestado en el calendario original tras la edición 2019, pero que Conmebol organizó para jugar a la par de la Eurocopa y emparejar fixture con UEFA.

Colombia y Argentina son los países sede y estaban designados antes de la aparición del coronavirus; sin embargo, con la pandemia y todos sus problemas, se discute sobre el futuro de la competencia por la situación de ambos países y se han levantado rumores de su posible realización en Paraguay.

Argentina fue el primero en prender las alarmas luego que su gobierno manifestara preocupación por los altos casos de contagios de coronavirus en medio de la tercera ola y se develaran algunas conversaciones diplomáticas con Colombia. Ante eso, el gobierno colombiano ha dicho que ellos cuentan con los argentinos, pero que en caso tal, están dispuestos a organizarla en solitario y elegir algunas sedes del Eje Cafetero.

No obstante, la fuerte crisis social que vive Colombia hace una semana y que aún no tiene fecha aparente de cese, ha despertado rumores sobre las complicaciones que tendría el país para organizar este torneo, a pesar que no tendrá público en los estadios. En el Gobierno se mantienen firmes, pero ya se habla de Paraguay como plan B además porque en suelo colombiano también hay muchos casos de coronavirus.

La prensa paraguaya ha sido consultada por medios internacionales y ellos ven viable la realización el torneo en su país, pero por ahora no hay comunicación oficial de Conmebol. Sin embargo, ante los problemas de los clubes colombianos para ser locales en su país para Copa Libertadores y Sudamericana, Asunción como sede de Conmebol surgió como solución inmediata para realizar los partidos.

La Copa América está planeada entre el 11 de junio y el 10 de julio y por ahora Conmebol no planea su nueva suspensión o cancelación.