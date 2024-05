Oficial: Brasil modificó su convocatoria para la Copa América

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, completou neste domingo (19) a lista de convocados para a Copa América. Ele chamou Bremer, da Juventus, Éderson, do Atalanta, e Pepê, do Porto, para a disputa do torneio continental, que começa em junho, nos Estados Unidos.



Na… pic.twitter.com/Kpmbu6uXn0