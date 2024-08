Oficial: duro castigo para Colombia tras pelea vs Uruguay en Copa América

Sanción de Multa para la @FCF_Oficia 🇨🇴

U$S 43.000 por comportamiento incorrecto de sus hinchas en el partido de Copa América 🇺🇾 vs 🇨🇴

✅ Suspensión al oficial Jhon Ureña de 2 partidos por no actuar conforme a los principios de lealtad, integridad y deportividad.

Resolución. ⬇️. pic.twitter.com/hB61mJofXk