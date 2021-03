Partidos de Selección Colombia en Copa América: fechas, sedes y rivales

Debido a los problemas logísticos que trajo la pandemia a la Copa América pensando en sus invitados asiáticos para la edición 2021, Conmebol anunció este lunes varios cambios en el fíxture de calendarios y partidos donde se modificaron fechas y sedes de la competencia que se desarrollará en Colombia y Argentina.



En el caso de la Selección Colombia, una de las grandes sorpresas pasó porque no jugará ningún partido de fase de grupos en Bogotá y tampoco hipotéticos cuartos de final o semifinales; solo estaría en la capital si disputa el cotejo por el tercer lugar.



Partidos de Selección Colombia en Copa América 2021:



Fase de grupos:

14 de junio: Colombia vs Ecuador en Barranquilla

18 de junio: Colombia vs Venezuela en Medellín

21 de junio: Colombia vs Perú en Cali

24 de junio: Colombia vs Brasil en Barranquilla

Cuartos de final:

Si es primero de grupo: 3 de Julio en Barranquilla vs 4A

Si es segundo: 3 de julio en Cali vs 3A

Si es tercero: 2 de julio en Córdoba (Argentina) vs 2A

Si es cuarto: 2 de julio en Buenos Aires (Argentina) vs 1A

Las semifinales se jugarán en Buenos Aires y Medellín el 5 y 6 de julio.

Partido por tercer puesto el 9 de julio en Bogotá y la gran final el 10 de julio en Barranquilla