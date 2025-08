¿Por qué perdió Colombia otra final de la Copa América Femenina?

Llegar a los penales fue un castigo anunciado. Sin un plan estratégico para administrar la ventaja cuando estuvo arriba en el marcador, ni los recursos tácticos para cerrar los espacios cuando lo necesitaba, Colombia quedó expuesta y terminó en una definición donde Brasil no perdonó. La selección falló los cobros y entregó el título a una Brasil que tampoco fue superior, pero sí más ordenada.

La continuidad de Marsiglia en el cargo, sin ser ratificado como técnico en propiedad, es una señal de improvisación.

Colombia perdió otra final porque no ha tenido un proceso de dirección técnica serio. No basta con el talento de las jugadoras; un equipo que quiere ser campeón necesita un entrenador con autoridad, capacidad táctica y un proyecto de largo plazo. Mientras eso no exista, las finales seguirán siendo una repetición de lo mismo.