Primera decisión en Brasil tras eliminación de la Copa América: se pudrió todo

Dorival Júnior, seleccionador de Brasil, aseguró este sábado que su equipo se va insatisfecho de la Copa América a pesar de haber sido eliminado como invicto y reconoció que las "expectativas eran otras", tras perder 4-2 en los penaltis en los cuartos de final de la Copa América contra Uruguay.



"Todo es un proceso, pasar por dificultades en este proceso de crecimiento. La primera competición oficial que tuvimos fue esta y el resultado está un poco lejos de lo que queríamos", aseguró Dorival en la rueda de prensa posterior al partido del Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada).



"Sales invicto de una competición, pero por todo lo que trabajamos la expectativa era otra", añadió.



Brasil se despidió de la Copa América tras ganar un solo partido, contra Paraguay en la fase de grupos. Empató 0-0 con Costa Rica, 1-1 con Colombia y 0-0 con Uruguay, con la que perdió 4-2 en los penaltis.

La Canarinha no pudo contar con Vinicius Júnior, suspendido por acumulación de tarjetas, y acabó con Rodrygo tocado en una pierna tras una dura falta de Nahitan Nández, quien acabó expulsado.



"Queríamos aprovechar las características con las que cada jugador viene jugando en sus clubes. No tuvimos a un hombre de área", aseguró al referirse a su tridente sin nueve clásico.



Ante Uruguay, Endrick fue titular por primera vez en su carrera en la Copa América.



"Endrick es un jugador que va a alcanzar una gran posición. Hizo un buen partido, no ha tenido muchas oportunidades para finalizar", dijo.

Dorival tomó la decisión de pedirle paciencia a los hinchas

Preguntado sobre qué le falta a Brasil para recuperar un nivel competitivo dominante a nivel mundial, Dorival dijo que se necesitará paciencia.

"Es un trabajo paciente. Todos queremos acelerar para que volvamos a ser ese equipo. Este sentimiento que tenemos será importante en el futuro", aseguró.



"Tenemos que entender que para muchos esta era la primera vez, es un proceso por el que tenemos que pasar. Somos consientes de las dificultades que encontraremos", añadió.



Mientras, elogió el espíritu de lucha mostrado por sus jugadores en esta Copa América.



"En ningún momento dejamos de ir a por el resultado, fue un equipo valiente", afirmó.